Asfa Verona: il “dono circolare” arriva a Castel d’Azzano

Asfa Verona: il “dono circolare” per il piccolo Ador arriva a Castel d’Azzano.

I volontari di Asfa Verona hanno scelto di rinunciare alle benemerenze del 2024 per fare un “dono circolare” a Il Castello dei Sorrisi di Castel d’Azzano. Si tratta di un’organizzazione di volontariato che organizza viaggi umanitari per offrire cure mediche ai bambini provenienti da paesi con sistemi sanitari insufficienti.

Un aiuto per Ador.

La donazione di 1.300 euro ha contribuito a coprire le spese per il ricovero e le cure di Ador, un bambino kosovaro nato con una grave malformazione cardiaca. Dopo un intervento all’ospedale Bambino Gesù di Roma, il piccolo ha intrapreso un percorso di riabilitazione con fisioterapia, miglioramento della postura e stimolazione sensoriale.

Il Castello dei Sorrisi: 15 anni di progetti umanitari.

Fondata nel 2008, Il Castello dei Sorrisi si dedica a bambini provenienti da Europa orientale e Africa, in particolare per interventi di cardiochirurgia. La OdV si occupa di tutto: autorizzazioni, trasporti, iter clinici e ospitalità per la convalescenza.

Il “dono circolare” di Asfa Verona.

Asfa Verona, Associazione Donatori di Sangue San Francesco d’Assisi, con 650 donatori attivi a livello provinciale, promuove il concetto di “dono circolare”, unendo forze con altre realtà per amplificare il messaggio di solidarietà. L’associazione offre ai donatori la possibilità di convertire i riconoscimenti economici in supporto a progetti di volontariato, moltiplicando il valore del loro impegno.

Cosa è l’economia circolare.

È un modello economico che punta a ridurre gli sprechi e massimizzare l’uso delle risorse. A differenza dell’economia lineare (prendi, produci, butta), l’economia circolare si basa sul riciclo, riuso, riparazione e condivisione, creando un ciclo continuo per materiali e prodotti. Mira a preservare il valore delle risorse il più a lungo possibile, contribuendo alla sostenibilità ambientale ed economica.