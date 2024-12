Incidente di Albaredo, non ce l’ha fatta l’80enne rimasto incastrato nell’auto

E’ morto l’80enne rimasto coinvolto nell’incidente di Albaredo del 28 dicembre scorso.

Non ce l’ha fatta l’80enne vittima dell’incidente di Albaredo del 28 dicembre scorso: Romeo Fattori, molto conosciuto nella comunità locale per la sua attività di agricoltore e allevatore, è morto poche ore dopo lo scontro.

Fattori viaggiava a bordo della sua Fiat Punto quando, per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto l’impatto. Residente a Presina di Albaredo, lascia la moglie Anna e i figli Silvano e Nadia.

L’incidente è accaduto intorno alle 10 di sabato 28 dicembre: i vigili del fuoco erano intervenuti ad Albaredo D’Adige, in via Rivalta, per uno scontro tra due autovetture. A causa dell’incidente l’anziano 80enne era rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Caldiero con un mezzo e 5 operatori, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, lo avevano estratto e affidato alle cure dei sanitari, presenti sul posto con un ambulanza, che lo avevano portato all’ospedale di borgo Trento a Verona. Le ferite riportate nello scontro si sono però rivelate fatali per l’anziano.