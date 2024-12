Oggi la Callas “canta” in Bra, stasera recita: in anteprima il film con la Jolie

A Verona oggi la Callas “canta” in Bra, stasera invece recita: in anteprima il film con la Jolie.

Oggi 31 dicembre, Maria Callas “canta” in Bra, stasera invece recita: in anteprima il film con Angelina Jolie al K2 di Verona. La leggendaria soprano greco-americana continua a lasciare un segno indelebile nella storia della lirica e nella memoria di Verona. Due eventi speciali ricordano oggi la “Divina”: la diffusione delle sue celebri arie in Piazza Bra e l’anteprima regionale del film Maria, diretto da Pablo Larraín e interpretato da Angelina Jolie.

Casta Diva risuona in piazza Bra.

Oggi pomeriggio alle 17, piazza Bra si trasforma in un teatro a cielo aperto con le note di Casta Diva, uno dei brani più iconici interpretati da Maria Callas. Le melodie della “Divina” saranno diffuse dagli impianti predisposti per il Veglione di Capodanno, regalando un momento di emozione e bellezza a cittadini e turisti.

L’iniziativa, organizzata dal comune di Verona, rende omaggio alla Callas in occasione dell’anteprima del film Maria di stasera al Cinema K2. Questo gesto sottolinea il profondo legame tra la città e l’artista, che debuttò nel 1947 all’Arena di Verona e visse una storia d’amore con l’imprenditore veronese Giovanni Battista Meneghini, suo marito dal 1949 al 1959.

L’anteprima del film “Maria” al Cinema K2.

Questa sera, alle 20:30, al Cinema K2 l’anteprima regionale di Maria, pellicola che esplora gli ultimi giorni di vita dellaa Callas. Diretto da Pablo Larraín, già noto per i ritratti di figure iconiche come Jackie Kennedy (Jackie) e Lady Diana (Spencer), il film vede Angelina Jolie nel ruolo della grande soprano.

La narrazione si concentra sull’isolamento e la sofferenza della Callas, ritirata nel suo appartamento di Parigi negli anni ’70, raccontando un ritratto intimo e struggente della “Divina”.

Interverranno Marta Ugolini, assessora alla Cultura del Comune di Verona; Lucia Botturi, responsabile della programmazione del Circuito Cinema Verona; Nicola Guerini, presidente del Festival Internazionale Maria Callas.