Cinque querce per Bussolengo: il dono di Agesci Nazionale

Agesci Nazionale dopo la Route 2024 regala cinque querce al comune di Bussolengo.

A conclusione della Route Nazionale 2024 di agosto a Verona, Agesci in collaborazione con Coldiretti, ha regalato cinque querce al comune di Bussolengo. Di piccole dimensioni, sono state piantumate nel parco di via Damiano Chiesa. Questi alberi non solo contribuiscono a migliorare l’ambiente urbano, ma rappresentano un simbolo di crescita, sostenibilità e impegno collettivo.

Il sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi, ha espresso il suo entusiasmo per il dono: “Ogni pianta è un simbolo di crescita e di cura reciproca. È un gesto che ci ricorda l’importanza di prenderci cura del nostro ambiente, di investire nel nostro futuro e di lavorare insieme per creare spazi in cui possiamo vivere, giocare e crescere insieme”.

La Route Nazionale Agesci a Verona dal 22 al 25 agosto 2024 è stata un evento di grande rilevanza, ha coinvolto circa 20 mila scout provenienti da tutta Italia. È stato caratterizzato da attività di servizio e momenti di riflessione su tematiche sociali e ambientali.

Agesci ha deciso di lasciare un segno concreto sul territorio italiano con la donazione di alberi ai Comuni italiani e il comune di Bussolengo è stato tra i beneficiari dell’iniziativa. La donazione di alberi rappresenta la volontà di lasciare un’eredità tangibile sui territori coinvolti, promuovendo i valori scout di attenzione alla natura e impegno per il bene comune.