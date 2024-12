Schianto ad Albaredo, anziano rimane incastrato tra le lamiere dell’auto

Incidente ad Albaredo d’Adige, ferito un anziano di 80 anni.

Incidente ad Albaredo d’Adige, anziano rimane incastrato tra le lamiere. E’ successo alle 10 di oggi, sabato 28 dicembre: i vigili del fuoco sono intervenuti ad Albaredo D’Adige, in via Rivalta, per uno scontro tra due autovetture. A causa dell’incidente una persona, un uomo anziano, è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Caldiero con un mezzo e 5 operatori, hanno lavorato, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, per estrarre l’uomo, di 80 anni, che era alla guida di uno dei due mezzi coinvolti. L’autista, una volta estratto, veniva affidato alle cure dei sanitari, presenti sul posto con un ambulanza, che provvedevano al ricovero per accertamenti presso l’ospedale di borgo Trento a Verona. Le operazioni di soccorso si concludevano dopo circa un’ora e mezza con la messa in sicurezza dei veicoli e il ripristino della circolazione. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.