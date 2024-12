Ruba di notte dalle auto in sosta, 18enne sorpreso da due agenti fuori servizio

Arrestato per tentato furto aggravato un 18enne sorpreso a rubare dalle auto in sosta in via Galliano a Verona.

Nella notte tra venerdì e sabato la polizia di Stato di Verona ha arrestato per tentato furto aggravato un cittadino marocchino di 18 anni, sorpreso a rubare sulle auto in sosta da due agenti liberi dal servizio.

I due poliziotti avevano appena terminato il loro turno in Volante e stavano rientrando a casa quando, intorno alle 2, percorrendo via Colonnello Galliano, hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto tra le auto posteggiate all’interno del parcheggio pubblico “12 Parking”. Gli agenti hanno così deciso di raggiungere, a bordo della loro auto, l’area di sosta e, mentre si avvicinavano al cittadino straniero, lo hanno visto colpire il finestrino di un’auto, infrangendolo.

Il tentativo di fuga.

Dopo essersi qualificati, intimandogli di fermarsi, il giovane ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato dai due poliziotti, che lo hanno arrestato.

All’interno della borsa che aveva con sé, gli agenti hanno rinvenuto un taglierino con lama di 16 cm e numerosi oggetti di cui il giovane non è riuscito a giustificare il possesso: un orologio da donna, due paia di occhiali da sole, cuffie wireless, una cassa portatile, powerbank, adattatori, diversi cavi usb e tessere di società sportive intestate ad altre persone.

Nei pressi del veicolo in cui il ladro aveva cercato di introdursi, gli agenti hanno individuato anche un’altra auto che presentava il finestrino infranto e risultava rovistata al suo interno.

Al termine degli accertamenti, il giovane – gravato da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e contro la pubblica amministrazione e irregolare sul territorio nazionale – è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere e ricettazione.

Questa mattina, dopo aver convalidato l’arresto, il Giudice ha disposto nei confronti del giovane la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.