Schianto tra auto al Saval, distrutta Ferrari da 300mila euro

Incidente in via Pancaldo al Saval, distrutta una Ferrari da 300mila euro.

Schianto al Saval fra tre auto, distrutta una Ferrari da 300mila euro. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 dicembre, intorno alle 18, in via Leone Pancaldo, all’incrocio con via Da Levanto. Da ricostruire il motivo dello scontro fra le tre auto: oltre a una fiammante Ferrari gialla, coinvolte una Mini Cooper e una Subaru.

Dopo lo scontro le auto sono carambolate contro il guardrail distruggendo oltre alla Ferrari anche un palo della luce. Feriti per fortuna in modo lieve i conducenti delle vetture. Al vaglio della polizia locale di Verona la dinamica di quanto accaduto.