Tutto pronto per il matrimonio: lei è della Valpolicella e lui un “reggiano”

Tutto pronto per il matrimonio tra consorzi: lei è della Valpolicella e lui un “reggiano”.

Nel 2025 al via un progetto speciale che sposa due consorzi top: i vini della Valpolicella e il Parmigiano Reggiano. Il progetto, chiamato “Quality Heritage of Europe” (Qhe), è nato dalla collaborazione tra il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella e il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. L’iniziativa, sostenuta dall’Unione Europea, si propone di promuovere questi due tesori gastronomici nei mercati europei più strategici: Italia, Francia e Germania.

Perché proprio questi due prodotti. Il matrimonio tra i Vini della Valpolicella, con i suoi aromi intensi e corposi, e il Parmigiano Reggiano, con la sua consistenza unica e il sapore inconfondibile, è un incontro di tradizione e qualità che fa venire l’acquolina in bocca solo a pensarci. Ormai è risaputo che un calice di Amarone si sposa alla perfezione con un pezzo di Parmigiano stagionato più tardi.

Con il sostegno finanziario dell’Unione Europea, il progetto prevede attività di promozione su larga scala, con l’obiettivo di raggiungere nuovi consumatori in questi paesi, stimolando l’interesse per i prodotti italiani di alta qualità. Non solo una festa per il palato, ma anche un’opportunità per valorizzare e far conoscere la cultura enogastronomica italiana.

Il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella ha già selezionato il partner esecutore per il progetto, che si sviluppa su un percorso triennale, con l’obiettivo di rendere il nostro paese ancora più protagonista sui mercati internazionali.