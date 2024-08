Bovolone, Eurocoil: due giorni di festa per l’ampliamento della sede. 160 posti di lavoro in più

Bovolone, Eurocoil: il 5 e 6 settembre due giorni di fest per la fine dei lavori di ampliamento della sede. 160 posti di lavoro in più.

Per la fine dei lavori di ampliamento di Eurocoil a Bovolone, due giorni di festa: ecco il programma di giovedì 5 e venerdì 6 settembre. Sarà proprio la rinnovata sede il luogo dove si terranno le celebrazioni di inaugurazione del nuovo spazio produttivo. Questo darà l’opportunità a 160 nuove persone di trovare occupazione.

A tagliare il nastro il presidente dell’americana Baltimore, Don Fetzer. Presenti, tra gli altri, anche la vicepresidente del Veneto Elisa De Berti e il presidente di Confindustria Raffaele Boscaini.

Il programma.

Giovedì 5 settembre 2024 il taglio del nastro ufficiale con le autorità, il giorno successivo, il 6 settembre, un momento pensato per le famiglie, con lo svelamento della targa commemorativa per i co-fondatori defunti Giovannoni e Pasetto.

Dettagli dell’evento del 5 settembre.

Momento istituzionale.

Ore 17 al nuovo stabilimento, Via Del Glicine 21, Bovolone.

Ospiti.

Don Fetzer , Presidente BAC.

, Presidente BAC. Stephen R. Smith , Chairman, President and CEO, Amsted Industries Incorporated.

, Chairman, President and CEO, Amsted Industries Incorporated. Daniel Abbott , Managing Director BAC Verona – Eurocoil.

, Managing Director BAC Verona – Eurocoil. Elisa De Berti , Vice Presidente Regione Veneto.

, Vice Presidente Regione Veneto. Flavio Pasini , Presidente della Provincia di Verona.

, Presidente della Provincia di Verona. Orfeo Pozzani , Sindaco di Bovolone.

, Sindaco di Bovolone. Raffaele Boscaini, Presidente di Confindustria Verona.

Dettagli dell’evento del 6 settembre.

Il giorno successivo, venerdì 6 settembre, si terrà l’inaugurazione della nuova piazza antistante l’azienda, intitolata ai fondatori di Eurocoil scomparsi, Fresno Giovannoni e Luciano Pasetto. L’evento inizierà alle ore 12 con la cerimonia di svelamento della targa commemorativa, seguita da un discorso del sindaco Orfeo Pozzani e dell’assessore all’urbanistica e edilizia privata Emanuela Brunelli.

Programma del 6 settembre:

12:00: Inaugurazione della piazza

della piazza 12:30: Cerimonia e discorso del sindaco

13:00: Open day per le famiglie, pranzo e visita guidata dell’azienda

La storia di Eurocoil.

Era il 19 gennaio 2023 quando nella sede di Eurocoil Spa, in via Del Glicine 21, a Bovolone, veniva posata la prima pietra di un nuovo centro produttivo di oltre 9 mila metri quadrati di superficie, per un investimento totale di 15 milioni di euro, che porterà entro il 2031 anche al raddoppio il numero di occupati dell’azienda, arrivando a oltre 300 dipendenti. Il progetto ingegneristico e il controllo sicurezza erano stati affidati al Gruppo Contec, con le divisioni specializzate: Contec Ingegneria e Contec Aqs.

A distanza di venti mesi il cantiere è completato e l’azienda fondata nel 1995 da Claudio Bittante e dai compianti Fresno Giovannoni, Luciano Pasetto, e acquisita al cento per cento nel luglio 2021 dall’americana Baltimore Aircoil Company (BAC), leader mondiale nelle soluzioni di raffreddamento per i mercati del commercio, dell’industria e della refrigerazione, ha deciso di celebrare questo momento con l’intera cittadinanza.