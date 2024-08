Asilo in fiamme nella notte a Bardolino: tutti salvi

Asilo in fiamme nella notte a Bardolino: “Non ci sono stati danni a persone”, tutti salvi.

In poco più di un’ora sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino le fiamme dell’incendio sviluppatosi nel cantiere di un asilo. È successo intorno alle 23 di martedì 6 agosto alla scuola dell’infanzia e nido comunale “De Gianfilippi” di Bardolino, in via Dante Alighieri. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

“I vigili del fuoco ci hanno detto che si potrebbe trattare di fiamme generate in seguito a lavorazioni di taglio del legno con la sega circolare, scatenatesi a cantiere chiuso. Ma non si esclude un possibile cortocircuito elettrico –. Informa il sindaco di Bardolino Daniele Bertasi –. Per fortuna le fiamme si sono sviluppate in un’area circoscritta, nella parte alta dell’immobile in costruzione. Qui era presente poco materiale infiammabile e non ci sono stati danni a persone“.

Il cantiere per l’abbattimento della scuola dell’infanzia e nido comunale “De Gianfilippi” era stato aperto il 12 febbraio scorso. Questo dopo la demolizione del precedente edificio, risalente al 1959, erano cominciati i lavori di costruzione per la nuova struttura.