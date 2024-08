Appuntamento straordinario con il cielo: c’è la super Luna Blu di agosto

Appuntamento con la super Luna Blu di agosto: ecco quando e dove.

La sera del 19 agosto 2024, gli appassionati di astronomia e i curiosi del cielo notturno avranno l’opportunità di assistere a un evento straordinario: la prima Superluna dell’anno, che coinciderà con una rara “Luna Blu” stagionale. Questo spettacolo celeste, visibile alle 20:26 ora italiana, promette di regalare una serata magica a chiunque alzerà lo sguardo al cielo.

Che cos’è una Superluna?

Una Superluna si verifica quando la luna piena si trova vicina al perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra. Durante questo fenomeno, la Luna appare fino al 7% più grande e al 16% più luminosa rispetto a una normale luna piena, creando un effetto visivo imponente e suggestivo. La distanza media tra la Terra e la luna è di circa 384.400 km, ma durante una Superluna, questa distanza si riduce sensibilmente, offrendo uno spettacolo ancora più maestoso.

Il termine “Luna Blu” può risultare fuorviante, poiché in realtà non si riferisce al colore della Luna. Esistono due definizioni di Luna Blu. La più comune indica la seconda luna piena che si verifica in un mese di calendario, un evento relativamente raro. La Luna Blu del 19 agosto sarà una Luna Blu stagionale, ovvero la terza di quattro lune piene che si verificano in una singola stagione astronomica, tra il solstizio d’estate e l’equinozio d’autunno. Questo fenomeno, ancor più raro, aggiunge un ulteriore strato di fascino all’evento del 19 agosto.

La luna in Acquario e la tradizione della “Luna dello Storione”.

Oltre a essere una Superluna e una Luna Blu, la luna piena di agosto 2024 sarà situata nella costellazione dell’Acquario, un dettaglio che renderà l’evento particolarmente interessante per gli appassionati di astrologia e astronomia.

Questa luna piena è tradizionalmente conosciuta come la “Luna dello Storione”, un nome che affonda le sue radici nelle tradizioni delle tribù di nativi americani che vivevano attorno ai Grandi Laghi. Agosto era considerato il mese ideale per pescare storioni, un pesce molto importante per le popolazioni indigene. Altri nomi tradizionali per la luna piena di agosto includono “Luna del Grano” e “Luna del Mais”, riflettendo l’inizio della stagione del raccolto nell’emisfero settentrionale.

La Luna Blu d’agosto e l’incontro con Saturno.

Come se non bastasse, il cielo notturno di agosto offrirà un ulteriore spettacolo: il 20 e 21 agosto, solo due giorni dopo la Superluna, la luna si troverà in congiunzione con Saturno. Il pianeta con gli anelli brillerà con una magnitudine di 0.6 nella costellazione dell’Acquario, offrendo agli osservatori e agli astrofotografi un’occasione imperdibile per catturare immagini mozzafiato.

Per chi non potrà assistere alla Superluna del 19 agosto, ci sarà un’altra occasione il 18 settembre 2024, quando il cielo ospiterà un’altra Superluna. Tuttavia, per ammirare la prossima Luna Blu, sarà necessario attendere il 31 maggio 2026, mentre la successiva Luna Blu stagionale si verificherà il 20 maggio 2027.