Parte a Verona il nuovo corso per arbitri Figc: ecco come partecipare

A Verona via al nuovo corso gratuito per arbitri Figc: requisiti e come partecipare.

Il prossimo martedì 24 settembre prenderà il via a Verona il nuovo corso per arbitri organizzato dalla Federazione italiana giuoco calcio (Figc). Il programma, completamente gratuito, si svolgerà presso lo stadio Bentegodi e offrirà ai partecipanti la possibilità di acquisire le competenze necessarie per intraprendere la carriera arbitrale.

Le lezioni, che si protrarranno per circa due mesi, si terranno tre volte a settimana, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 19.00 alle 20.15. Il corso è aperto a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 14 e i 40 anni e desiderano mettersi alla prova in un ruolo fondamentale per il mondo del calcio.

Oltre alla documentazione richiesta dalla segreteria del corso, i partecipanti dovranno sottoporsi a una visita medica per ottenere il Certificato medico di idoneità sportiva agonistica, requisito indispensabile per poter sostenere l’esame finale e ottenere così l’abilitazione ufficiale.