La rissa di corso Milano: colpi di pistola e coltellate nella notte, due i feriti

A Verona nella notte violenta rissa in corso Milano, tra colpi di arma da fuoco e coltellate: due i feriti in ospedale.

Corso Milano, a Verona, è stato teatro di una violenta rissa nella notte tra venerdì e sabato, tra colpi di pistola e ferite da arma da taglio. L’episodio è avvenuto nei pressi di un distributore di benzina, coinvolgendo tre persone: due cittadini stranieri e un italiano di 33 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, il 33enne avrebbe estratto una pistola durante la lite, sparando contro i rivali e ferendone uno. La vittima, ora ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Borgo Roma, non sarebbe in pericolo di vita. Anche l’aggressore è rimasto ferito, colpito al torace con un’arma da taglio. Soccorso dal personale medico del Suem 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento, dove è attualmente piantonato in stato di fermo.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Verona, che stanno analizzando le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona per fare chiarezza su quanto accaduto.