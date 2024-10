Rogo nella notte a Zimella: va a fuoco e crolla una casa – VIDEO

Rogo nella notte a Zimella: va a fuoco e crolla una casa

Rogo nella notte a Zimella, va a fuoco e crolla una casa: è successo intorno alle 1.00 in Via Martiri della Libertà a Zimella per un incendio in una abitazione. Ad andare a fuoco un appartamento disposto su due livelli e confinante con altre abitazioni. Il rogo, partito dal magazzino al piano terra, si è propagato all’appartamento sovrastante, coinvolgento il tetto in legno.

Una persona è stata trasportata all’ospedale di San Bonifacio per accertamenti a causa dei fumi respirati. I vigili del fuoco, arrivati da Verona e da Lonigo con 2 autopompe, 2 autobotti, 1 autoscala e 16 operatori, si sono da subito attivati per contenere le fiamme ormai generalizzate e che avevano completamente avvolto il tetto causandone il crollo. Le operazioni di spegnimento hanno evitato che le fiamme si propagassero, attraverso le travi in legno comunicanti, alle abitazioni adiacenti.

L’intervento è terminato questa mattina 31 ottobre, intorno alle 7.30 con la bonifica degli ultimi focolai e la messa in sicurezza dello stabile. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco le cause.