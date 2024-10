I turisti tedeschi fanno ancora il bagno sul lago di Garda

I turisti tedeschi fanno il bagno sul Lago di Garda.

I turisti tedeschi fanno il bagno sul Lago di Garda: siamo arrivati al 31 ottobre eppure le temperature sono insolitamente elevate. Questo fa sembrare di essere alla fine di agosto piuttosto che in autunno. Il caldo record ha portato persino alcuni villeggianti a “bagnarsi” nelle acque lacustri, e il termometro in alcune zone come Verona ha segnato picchi inattesi: ieri a Verona sono stati 23 i gradi, con un incremento di circa 7°C rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questo andamento anomalo delle temperature si è fatto notare sempre più negli ultimi anni, segnando un’ulteriore conferma dei cambiamenti climatici.

L’estate scorsa è stata rovente e, a seguire, settembre ha visto precipitazioni continue, diventando il mese più piovoso degli ultimi trent’anni, secondo i dati Arpav. Oggi, questo clima atipicamente caldo piace a molti, ma preoccupa il settore agricolo, soprattutto la viticoltura, che ha già dovuto fare i conti con i danni da eccesso di pioggia. Colture come le zucche sono tra le più colpite, sia per il clima fuori stagione sia per l’aumento di insetti che ha peggiorato ulteriormente la situazione.

Nel frattempo, però, il turismo ha beneficiato del clima insolito: i campeggi intorno al lago di Garda sono stati frequentati da visitatori che, anziché coprirsi, si sono goduti le giornate “primaverili” fuori stagione. Qualcuno addirittura ha fatto coraggiosamente il bagno. Ma pare che da domenica si tornerà a condizioni più autunnali, con temperature che potrebbero scendere fino a 5°C in pianura, segnando la fine di questo strano ottobre e l’inizio di un novembre più freddo.