È Villafranca la protagonista del nuovo video di Cristiano Malgioglio

Una provocante Samira Lui passeggia per il centro di Villafranca nel video della nuova hit firmata da Cristiano Malgioglio.

Si chiama “Rosa Tormento” la nuova hit firmata Cristiano Malgioglio, e nel video la protagonista, oltre alla splendida Samira Lui, è anche Villafranca di Verona.

Il video della canzone, infatti, è stato girato proprio a Villafranca, tra il museo Nicolis, il Caffè Fantoni, le boutique del centro storico e corso Vittorio Emanuele, dove la ragazza della Ruota della Fortuna passeggia provocante. Del resto, “la mia Rosa in guepière è più hot di Kim Basinger in ‘9 settimane e ½”, aveva promesso lo stesso Malgioglio. Promessa mantenuta. Ma anche Villafranca non scherza.