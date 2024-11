Che tempo fa a Verona: fine settimana freddo, ma niente pioggia

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Attualmente ci stanno interessando correnti fredde invernali dall’Europa settentrionale che hanno portato anche a nevicate localmente anche in pianura sul settore occidentale, e un forte calo termico.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato tempo in miglioramento con prevalenza di sole o al massimo con scarsi annuvolamenti e velature, freddo al mattino con minime anche sottozero in pianura e rischio di gelate, massime sotto i 10° seppur con il sole, venti in prevalenza occidentali tra deboli o localmente moderati.

Per domenica nubi che ritornano per uno scorrimento di aria più umida, quindi cieli nuvolosi o coperti del tutto, minime in leggero aumento e comunque di poco sopra lo 0°, niente gelate però in quanto si avranno le nuvole al mattino presto, massime però in calo per lo stesso motivo dal giorno prima. Giornata quindi nel complesso cruda e di stampo invernale, venti deboli.

Tendenza.

Per i primi giorni della settimana si prevede tempo nel complesso nuvoloso per l’arrivo di correnti umide oceaniche, non si escludono deboli precipitazioni di poco conto nella giornata di martedì, venti in prevalenza occidentali o meridionali, temperature in progressivo aumento nei valori minimi e sopra la media, massime invece in media per la presenza spesso di nubi. Al momento non si intravvede un’altra ondata di freddo invernale per un mese di novembre che dovrebbe chiudere stante le carte attuali, piuttosto mite e con un tempo prettamente autunnale.

Nell’immagine la pressione in quota ed al suolo prevista per domenica mattina (GFS by meteociel.fr)