Esplosione di Castel d’Azzano: 5 feriti dimessi, un poliziotto ancora in ospedale e soccorso agli animali.

Ultime notizie riguardo la drammatica esplosione di Castel d’Azzano: 5 feriti dimessi, un poliziotto ancora in ospedale e soccorso agli animali. La tragedia che è costata la vita a tre carabinieri, ha richiesto una mobilitazione immediata delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e del sistema sanitario locale. L’Ulss 9 Scaligera ha giocato un ruolo importante, sia nel soccorso dei feriti sia nella gestione delle conseguenze sul territorio.

La situazione dal Magalini.

All’ospedale di Villafranca sono state trasportate d’urgenza sei persone coinvolte nell’incidente. Il bilancio sanitario aggiornato vede la dimissione di cinque dei sei feriti già nella mattinata. L’unica eccezione è un agente della polizia di Stato che resta in cura e dovrà affrontare un intervento di ortopedia.

Animali messi in sicurezza.

Ma l’emergenza sul posto ha coinvolto anche un fronte inaspettato: gli animali. Allertati dal Suem, i veterinari del Servizio di Sanità Animale dell’Ulss 9 sono intervenuti per ispezionare una stalla attigua al casolare completamente crollato. In queste ore, gli operatori stanno supervisionando le procedure per il trasferimento degli animali in sicurezza.