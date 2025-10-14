Runner trovata morta nella sua casa di Verona: aveva 39 anni

Anna Zilio, runner 39enne originaria di Thiene ma da tempo residente a Verona, è stata trovata morta nella sua abitazione.

Tragedia nel mondo dello sport: Anna Zilio, 39 anni, è stata trovata senza vita sabato 13 ottobre nella sua abitazione di Verona, la città dove viveva da alcuni anni. Originaria di Thiene, nel Vicentino, Zilio era molto conosciuta nell’ambiente podistico per la sua passione e i risultati ottenuti in diverse discipline di corsa su strada. Da qualche tempo si era stabilita a Verona.

Laureata in Giurisprudenza, aveva però scelto di seguire la propria vocazione sportiva, lavorando in un negozio di articoli sportivi e dedicando gran parte del tempo libero alla corsa.

Tesserata per il Team Km Sport, Anna Zilio nel 2019 aveva conquistato la vittoria alla “30 Trentina”, e negli ultimi anni aveva preso parte a numerose gare in Italia e in Europa. Solo pochi giorni fa aveva corso la StrArzignano, dove si era classificata settima assoluta. La sua ultima gara.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra amici, colleghi e compagni di squadra. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social e nei canali sportivi. Il Team Km Sport l’ha voluta ricordare con un messaggio toccante:

“Ciao Anna, eri una colonna portante della nostra squadra. In questo momento non troviamo le parole per esprimere il vuoto che lasci. Vi chiediamo comprensione e silenzio in questo momento di estremo dolore”.