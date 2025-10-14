Festa dell’Artigiano a Bovolone: in programma il “confronto”

Artigiani e Sindaci a confronto: a Bovolone la Festa della Pianura Veronese.

Imprenditori, artigiani e amministratori comunali della Pianura Veronese si danno appuntamento a Bovolone per l’edizione 2025 della Festa dell’Artigiano. L’evento, organizzato dal Comprensorio Sud di Confartigianato Imprese Verona, è venerdì 17 ottobre a partire dalle ore 20 all’Hotel Ristorante “Da Gianni”.

L’obiettivo della serata non è solo la convivialità, ma anche il confronto diretto tra la categoria produttiva e la classe politica locale. Marco Berton, presidente del Comprensorio, ha sottolineato l’importanza di sedersi “al fianco dei nostri amministratori”. L’incontro è visto come un’opportunità per discutere “temi, problemi ed esigenze” che gli artigiani e i piccoli imprenditori affrontano quotidianamente, contribuendo allo sviluppo e al benessere del territorio.

All’appuntamento sono stati invitati i sindaci e i rappresentanti di tutte le 23 amministrazioni comunali che rientrano nell’ambito del comprensorio.

Oltre agli interventi dei vertici provinciali di Confartigianato (tra cui il presidente Devis Zenari) , il programma prevede la presentazione dei progetti della Cooperativa Sociale Emmanuel e un momento di intrattenimento teatrale curato da attori di Bovolone.

Marco Berton ha espresso l’auspicio che questa cena, dedicata a chi lavora, diventi un appuntamento annuale “capace di entrare nella tradizione” della Pianura Veronese.