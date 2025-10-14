Il sindaco Tommasi al taglio del nastro per l’apertura della Banca Veneto Bvr: inaugurata la filiale a Verona.

Bvr Banca Veneto Centrale ha celebrato sabato 11 ottobre l’apertura ufficiale della sua nuova filiale in Via dell’Esperanto 20, in zona Zai a Verona. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di soci, clienti e rappresentanti istituzionali.

Il taglio del nastro è stato fatto dal presidente della Banca, Maurizio Salomoni Rigon, insieme al sindaco di Verona, Damiano Tommasi. Presenti anche il vicepresidente Michele Tessari, il direttore generale Claudio Bertollo e il condirettore generale Giovanni Iselle. Don Nicola ha impartito la benedizione, portando il saluto del Vescovo Domenico Pompili.

Il Presidente Salomoni Rigon ha definito l’apertura della filiale Zai un “passo importante” nel percorso di crescita della Banca in un “territorio strategico come quello veronese“.

Anche il sindaco Tommasi ha salutato l’iniziativa, evidenziando come l’apertura di una banca cooperativa in un’area come la Zai sia un “segnale positivo”.

Giovanni Iselle, condirettore generale, ha evidenziato che la nuova sede testimonia la volontà della Bvr Banca Veneto Centrale di rafforzare il rapporto con i clienti attraverso “ambienti accoglienti e professionisti preparati”.