Muro storico a rischio: Verona interviene in via San Zeno in Monte

Verona, via libera al restauro del muro storico in via San Zeno in Monte: costo dell’operazione 200 mila euro.

Intervento di messa in sicurezza approvato dalla Giunta comunale di Verona: via libera al restauro del muro storico in Via San Zeno in Monte. Si tratta di un tratto critico delle mura storiche cittadine, a confine con proprietà private. L’obiettivo è ripristinare la stabilità strutturale e la sicurezza in Via San Zeno in Monte, nel tratto che si estende dall’Istituto Don Calabria a Castel San Felice.

L’area interessata è una porzione della muratura di confine tra le Mura Magistrali (in concessione al Comune) e diverse proprietà private. L’intervento si è reso indispensabile a causa del crollo o dello stato di degrado avanzato di alcuni tratti del muro, che rappresentavano un rischio per i passanti sul sentiero adiacente e per i residenti.

Il progetto è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025–2027 e prevede l’affidamento dei lavori entro il 2025 e il completamento entro il 2026.

Spesa condivisa per la sicurezza .

La spesa complessiva stimata ammonta a 209.063,34 euro. Di questi, 100 mila euro saranno coperti da fondi comunali. La restante parte, pari a 109.063,34 euro, sarà finanziata dai soggetti privati confinanti, in base a un accordo già previsto.

Il progetto, che ha già ottenuto l’assenso della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, prevede la messa in sicurezza generale, la ricostruzione delle parti crollate e la riduzione dell’altezza della muratura in alcuni punti (a circa 2,50/2,80 metri).

L’intervento è curato dalla Direzione Edilizia Monumentale – Servizio Fortificazioni e Ponti Monumentali, un chiaro segnale dell’importanza storica e strutturale che l’Amministrazione attribuisce alla conservazione di questo patrimonio. Con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, si procederà velocemente alle fasi esecutive.