Il gusto autentico del Monte Baldo alla Festa del Marrone Dop a San Zeno di Montagna.

San Zeno di Montagna, il “balcone sul Garda”, è pronto per celebrare il suo tesoro più dolce: al via la festa del Marrone Dop. Dal 18 ottobre, prenderà il via la 22esima Festa del Marrone di San Zeno Dop, l’evento che da 53 anni anima l’autunno della comunità e prolunga la stagione turistica per tre fine settimana consecutivi (fino al primo weekend di novembre).

Il cuore della manifestazione sarà il Padiglione centrale riscaldato nel centro del paese. Qui, l’intera comunità, dalle associazioni ai giovani, si ritroverà per celebrare il Marrone Dop, “un prodotto unico per le sue condizioni climatiche e territoriali”, come ha sottolineato il sindaco Maurizio Castellani.

Eccellenza e tradizione in tavola.

Il protagonista è il Marrone: venduto crudo o trasformato in caldarroste (“marroni brustolè”), sarà l’ingrediente d’onore di un’ampia offerta gastronomica. Gli stand proporranno piatti della tradizione, come il minestrone di Marroni, e ricette innovative. Per chi desidera un’esperienza completa, ristoranti e agriturismi del territorio offriranno menu tematici dedicati.

L’Assessore all’Agricoltura Elisa Castellani ha messo in luce l’impegno di Coldiretti nel valorizzare la storia e la provenienza del Marrone, “frutto di un’attenta selezione e di un profondo amore per il territorio”.

Raccolta rallentata, qualità superiore .

Nonostante il caldo estivo e le recenti piogge abbiano causato un lieve ritardo e una riduzione quantitativa (-10/15%) della raccolta, il presidente del Consorzio Marrone di San Zeno Dop, Stefano Bonafini, rassicura: la qualità del frutto si prospetta “meravigliosa”. Il Consorzio, forte di un atteso aumento di produzione del 50% rispetto all’anno scorso, è inoltre impegnato nel recupero di castagneti storici e sta registrando un incoraggiante ricambio generazionale. Tra le novità promozionali spicca la mascotte “Bruno”, uno scoiattolo stilizzato per la comunicazione social.

Tre weekend di eventi.

I visitatori non troveranno solo prelibatezze culinarie. Il programma è ricco di iniziative: ogni domenica ci saranno show cooking con chef, e in agenda è previsto un Convegno Tematico di Coldiretti e una Cena Solidale dei cuochi contadini. A fare da contorno, mercatini di hobbisti, street band e animazione per famiglie e bambini, con un ricco programma serale di DJ set e musica.