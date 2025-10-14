Tragedia di Castel d’Azzano, tre giorni di lutto in tutto il Veneto

Per la tragedia di Castel d’Azzano, che ha causato la morte di tre carabinieri, Zaia proclama il lutto di tre giorni in tutto il Veneto.

In seguito alla tragedia di Castel d’Azzano, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato il decreto che proclama il lutto regionale per tre giorni e per il giorno in cui saranno fissate le esequie dei carabinieri caduti.

In questi giorni su tutto il territorio veneto è previsto vengano esposte le bandiere a mezz’asta nelle sedi istituzionali. Il governatore ha dato comunicazione del decreto alla Prefettura di Venezia per la più ampia diffusione a tutte le Istituzioni.