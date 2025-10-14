Soave si aggiudica tre bandi regionali: 30 mila euro in arrivo

Soave vince tre bandi regionali: finanziamenti in arrivo per mensa scolastica, gemellaggi e bonifica dei rifiuti.

Il Comune di Soave ha centrato un notevole risultato, aggiudicandosi un “tris” di bandi regionali che porteranno nelle casse dell’amministrazione circa 30 mila euro. Questi serviranno per finanziare interventi essenziali, dal sociale all’ambiente. Il borgo murato conferma così la sua capacità di intercettare fondi dagli enti superiori.

I finanziamenti sono destinati a tre aree chiave: il sostegno alle mense scolastiche, i programmi di scambio culturale e la rimozione di rifiuti abbandonati.

Ristorazione e scambi per la scuola.

Per quanto riguarda i servizi scolastici, il Comune ha ottenuto 6.500 euro specificamente dedicati al servizio mensa degli alunni della scuola primaria. La somma contribuisce ad alleggerire la spesa, consentendo di mantenere contenuti i costi a carico delle famiglie nonostante l’aumento dell’inflazione nel settore alimentare.

Rimanendo vicini al mondo dell’istruzione, Soave ha vinto anche il bando regionale per i gemellaggi, aggiudicandosi 5 mila euro che saranno utilizzati per finanziare gli scambi culturali. La cittadina, che organizza annualmente settimane di studio in Francia (nel comune gemello di Claye-Souilly) e in Germania (a Kelheim) per oltre 60 studenti, potrà così continuare a offrire l’opportunità ai ragazzi di conoscere i coetanei europei ed esercitare la lingua, con un costo minimo per le famiglie.

Bonifica dell’ex ospedale.

Il contributo più consistente, pari a 19 mila euro, è stato erogato dalla Regione per la rimozione dei rifiuti abbandonati all’interno dell’area dell’ex ospedale, una struttura la cui demolizione è ormai prossima.

Il denaro coprirà parte dei costi per lo smaltimento degli oltre 200 metri cubi di materiale accumulato nei decenni all’interno della struttura, dopo che la bonifica delle aree esterne è stata già completata. La rimozione, già avviata, è un passo cruciale che avvicina la conclusione delle operazioni e la successiva demolizione dell’edificio.