Motociclista a Villafranca perde il controllo della moto: è grave.

Nella notte tra il 19 e il 20 settembre, intorno a mezzanotte, un grave incidente stradale ha coinvolto un motociclista lungo la strada La Rizza, vicino a Villafranca. L’uomo è caduto autonomamente dalla moto, riportando ferite gravi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti due mezzi di soccorso, un’auto medica e un’ambulanza dei soccorritori, per prestare le prime cure. Il ferito, in codice rosso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Borgo Trento di Verona. La polizia stradale conduce i rilievi per accertare le cause dell’incidente.

Aggiornamento.