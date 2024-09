Schianto tra auto e ambulanza nella notte a Gazzo Veronese: quattro feriti

Incidente nella notte a Gazzo Veronese, auto contro ambulanza: quattro feriti.

Questa notte tra il 19 e il 20 settembre, intorno alle ore 00:30, c’è stato un incidente stradale lungo le strade di Gazzo Veronese. Coinvolti un’automobile e un’ambulanza, che dopo lo scontro si è ribaltata. Immediato l’intervento delle squadre di soccorso.

Sul luogo sono accorsi tre mezzi di soccorso, tra cui un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica. L’incidente è stato classificato in “codice giallo”, con quattro persone trasportate d’urgenza all’ospedale di Legnago per ricevere cure adeguate. Tra i feriti anche l’anziana paziente che si trovava in quel momento sull’ambulanza.

Le operazioni di messa in sicurezza sono state coordinate dalla polizia stradale e dai vigili del fuoco.