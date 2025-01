Cavallo si incastra nella cancellata del box, liberato dai vigili del fuoco – VIDEO

Paura a Villafranca per Irish Coffee, un cavallo rimasto incastrato nella cancellata del box: liberato dai vigili del fuoco.

Cavallo si incastra nella cancellata del box, liberato dai vigili del fuoco. Erano le 14.35 di oggi, giovedì 23 gennaio, quando alla sala operativa dei vigili del fuoco giunge una richiesta di soccorso per un animale in difficoltà da un maneggio di località Primavera a Villafranca di Verona.

I vigili del fuoco accorrono dalla sede centrale di Verona con un mezzo e 5 operatori e giunti sul posto si trovano davanti Irish Coffee, un cavallo che scivolando e cadendo si è incastrato nella cancellata di uscita del suo box. L’intervento si presentava difficoltoso per l’agitazione dell’animale che era in quella posizione da più di un’ora ma bisognava affrettare i tempi perché faticava a respirare.

Dopo un rapido consulto con il veterinario e valutato lo scenario, gli operatori dei vigili del fuoco hanno optato per tirare con cautela il cavallo con un verricello manuale chiamato “tirfor” dopo averlo avvolto con una fascia da traino per limitare la pressione. L’operazione ha permesso di riportare l’animale in sicurezza all’interno del box dove il veterinario lo ha valutato e aiutato a rialzarsi. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo 2 ore con la foto di rito della squadra intervenuta e Irish Coffee finalmente in piedi e accudito dai felici proprietari.