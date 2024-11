Arrestato 25enne in aeroporto a Verona: dovrà scontare 4 anni per rapina e lesioni.

Un 25enne originario del Senegal e ricercato da febbraio, è stato arrestato ieri all’aeroporto di Verona-Villafranca dalla polizia. In arrivo da Dakar, l’uomo è stato fermato durante i controlli documentali dagli agenti dell’Ufficio di polizia di Frontiera, che hanno scoperto un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catanzaro.

Il giovane era stato condannato per rapina e lesioni personali per un episodio avvenuto nel 2018 in provincia di Catanzaro. La sentenza, ormai definitiva, prevede una pena di quattro anni e un mese di reclusione, oltre a una multa di 1200 euro.

Dopo le procedure necessarie in aeroporto, il 25enne è stato trasferito al carcere di Verona, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.