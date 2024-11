Nuovo parco pubblico di villa Pollini: la città e il quartiere hanno un’area verde in più.

Nuovo parco pubblico di villa Pollini, la città e il quartiere hanno un’area verde in più: martedì 5 novembre è stato aperto al pubblico. Si tratta di 2.400 metri quadrati di verde ora stabilmente integrati nel sistema dei parchi e dei giardini cittadini. Un piccolo storico traguardo per i quartieri est atteso dal 15 giugno 1998 quando l’area venne acquisita dal Comune. Gli interventi di potatura degli alberi e di sistemazione dei cespugli originari, avviati fin dal 2023, unitamente all’eliminazione della vegetazione spontanea cresciuta negli anni, hanno messo fine a un lungo periodo di abbandono.

L’amministrazione ha provveduto inoltre alla posa di cinque panchine e della recinzione di separazione dalla porzione di parco che resta di proprietà privata. Nei prossimi mesi, atteso l’esito dell’interlocuzione avviata con la Sovrintendenza, è in programma la realizzazione di un cancello carraio sul muro lato via Monti Lessini attraverso il quale far entrare i mezzi per la posa dei percorsi pedonali e di ulteriore arredo urbano per rendere l’area ancora meglio fruibile.

L’assessore ai Giardini Federico Benini e il presidente della Settima Circoscrizione Carlo Pozzerle hanno effettuato un sopralluogo nel nuovo parco pubblico nel quartiere di San Michele Extra.

“Da oggi a Verona c’è un parco in più, 2.400 mq di verde nel cuore di San Michele che verranno gestiti secondo il regolamento dei giardini pubblici comunali, con un proprio orario di apertura e di chiusura” sottolinea l’assessore ai Giardini Federico Benini. “Nei prossimi mesi, con l’apertura di un passo carraio, il parco sarà arricchito di percorsi pedonali, punti luce e fontanelle per facilitarne la fruizione”.