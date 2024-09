“Verona weekend”: cosa fare in città e provincia nel fine settimana.

“Verona weekend”: se vi state chiedendo cosa fare in questo fine settimana dal 6 all’8 settembre a Verona, ecco qualche idea.

Afroveronesi Summer Festival.

A Verona è tutto pronto per la seconda edizione dell’“Afroveronesi Summer Festival”, in programma dal 6 all’8 settembre a Villa Buri. Tre giorni dedicati al tema del “Benessere – Fuori e Dentro”, con workshop e momenti formativi su salute fisica e mentale, seguiti da spettacoli musicali. Tra i protagonisti, il Gospel congolese dei “Marines de l’Eternel”, il pop di Adriana e l’afrojazz degli “Elhzo”. Il programma qui.

Sagra de l’Anara Pitanara.

Fino al 10 settembre, la Sagra dell’Anara Pitanara torna a Tarmassia – Isola della Scala, trasformando il paese in una festa dedicata al buon cibo, agli spettacoli, alle mostre d’arte e alla sostenibilità. Durante la settimana, ci saranno numerosi eventi, tra cui il concorso gastronomico “La Sfoglia d’Oro”, che celebra l’eccellenza culinaria. Ci saranno anche incontri con Agrichef, che offriranno suggerimenti su come ridurre gli sprechi alimentari. Non mancheranno visite guidate a Villa Guarenti Baja e serate a tema musicale. Il programma qui.

Concerto di Diego Basso e Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana.

Il maestro torna al Teatro Romano venerdì 6 settembre alle 21:30, con un concerto dedicato ai Queen. Un’esibizione imperdibile per gli amanti della musica epica della band britannica.

Fiorella Mannoia al Teatro Romano.

Fiorella Mannoia festeggia il suo 70º compleanno al Teatro Romano: l’appuntamento è sabato 7 settembre alle 21. Quest’anno, l’artista romana festeggia un importante traguardo e per questo si esibirà in uno spettacolo speciale, che fa parte del suo nuovo progetto “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra“.

“FestAmbiente Verona”.

L’Associazione Legambiente presenta “FestAmbiente Verona”, un evento dedicato alla sostenibilità e alla sensibilizzazione sui temi ambientali. La manifestazione si terrà dal 6 all’8 settembre a Rondella S. Toscana in salita san Sepolcro 14, nel cuore di Verona. Qui il programma.

A Gardaland “Stars Night”.

Festa di fine estate: il parco divertimenti decolla con una spaziale “Gardaland Stars Night”, il music event a tema spaziale con laser show. Sabato 7 settembre farà ballare e cantare il pubblico fino all’una di notte. Qui il programma.

Mostra Fotografica: “L’anima dei Quartieri”.

Il 7 e 8 settembre a Quinzano si tiene una mostra fotografica che esplora la storia e la toponomastica dei quartieri di Verona, organizzata dalla Circoscrizione 2.

“ButtaBirra”, la festa della birra artigianale di Buttapietra.

L’associazione Vivi Buttapietra presenta la nuova edizione di ButtaBirra 2024, la festa della birra artigianale con stand gastronomici. L’evento si terrà al piazzale della baita degli Alpini di Buttapietra a partire dalle 19. Il programma qui.

Sagra dei Santi Angeli Custodi.

Fino all’8 settembre si svolgerà la “Sagra dei santi angeli custodi 2024” in via Brunelleschi 6, in quartiere Stadio. Ogni sera sarà animata da mercatini, giochi e vendita dei biglietti della lotteria. Qui il programma.

Rassegna di Cinema all’Aperto nei Quartieri.

Fino al 14 settembre, Verona offre cinema all’aperto in vari quartieri. Organizzata dall’associazione Ippogrifo Produzioni, la rassegna è un’occasione per godere del cinema sotto le stelle.

Romeo e Giulietta – Spettacolo Itinerante.

Fino al 14 settembre, a Verona lo spettacolo itinerante Romeo e Giulietta, che permette a spettatori e turisti di seguire i protagonisti della celebre storia d’amore attraverso le strade della città.

Arena Opera Festival 2024 – Weekend Finale.

L’ultima settimana del celebre Arena Opera Festival si chiude con tre grandi opere: