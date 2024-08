Enogastronomia e sostenibilità: tutto pronto per la sagra de l’Anara Pitanara.

Dal 4 al 10 settembre, la Sagra dell’Anara Pitanara torna a Tarmassia – Isola della Scala, trasformando il paese in una festa dedicata al buon cibo, agli spettacoli, alle mostre d’arte e alla sostenibilità. Durante la settimana, ci saranno numerosi eventi, tra cui il concorso gastronomico “La Sfoglia d’Oro”, che celebra l’eccellenza culinaria. Ci saranno anche incontri con Agrichef, che offriranno suggerimenti su come ridurre gli sprechi alimentari. Non mancheranno visite guidate a Villa Guarenti Baja e serate a tema musicale.

La 16esima edizione della sagra verrà presentata martedì 27 agosto alle ore 11 alla Galleria Filippini, all’interno del mercato coperto Coldiretti di via Macello. Alla conferenza parteciperanno Elena Meneghelli, presidente de “La Compagnia L’Anara“, Luigi Mirandola, sindaco di Isola della Scala, e Federico Giordani, vicesindaco.

Saranno presenti anche Gian Luca Mirandola, assessore alle manifestazioni di Isola della Scala, Stefano Chiavegato, AgriChef e membro del comitato provinciale di Terra Nostra, e Giovanna Leardini di Plastic Free, che parlerà dell’aspetto ecosostenibile dell’evento. Ospite, Alessandro Chiarini del pastificio Avesani.

