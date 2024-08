L’ospedale Pederzoli è il nuovo centro di riferimento in Veneto per il tumore polmonare.

L’ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda è stato riconosciuto come centro di riferimento regionale per la cura del tumore polmonare in Veneto. Questo riconoscimento arriva dalla quinta indagine nazionale di Agenas.

La Lung Unit dell’ospedale, guidata dal dottor Antonio Santo, è al centro di questo successo. Il dipartimento offre una diagnosi e un trattamento specialistico per le neoplasie toraco-polmonari, con un team che include pneumologia, chirurgia toracica e oncologia toracica, in collaborazione con altre specialità mediche.

Nel 2023, la Lung Unit ha assistito oltre 360 nuovi pazienti, e il numero è in crescita. Ogni giorno, circa 27 pazienti ricevono cure, con terapie avanzate che migliorano significativamente la sopravvivenza e la qualità della vita.

Il servizio garantisce una diagnostica rapida e una gestione completa del paziente, dalla diagnosi al follow-up. Circa il 30% dei pazienti proviene da fuori Veneto.

“È essenziale rivolgersi a centri specializzati per ottenere i migliori risultati”, afferma il dottor Santo. Insieme al professor Francesco Schittulli, ha promosso l’alleanza tra Fonicap e Lilt per migliorare la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore polmonare.