Una per i vini in anfora, una sulla campagna e Sol da sola: le nuove fiere di Verona.

Ecco le nuove fiere di Verona: il piano strategico One Veronafiere 2024-2026, annunciato a marzo, procede a ritmo sostenuto, segnando già diversi traguardi importanti. I primi cinque nuovi eventi del piano hanno avuto un ottimo inizio. In giugno, “Amphora Revolution”, l’esposizione di vini in anfora realizzata in collaborazione con il Merano Wine Festival, ha inaugurato il calendario.

Tra le novità future c’è il Paving Show, dedicato alle infrastrutture stradali, in programma il 12 e 13 marzo 2025. Poi sarà la volta di “Vita in Campagna,” che si terrà dal 14 al 16 marzo 2025.

Sempre nel 2025, una manifestazione autonoma dedicata all’olio d’oliva (Sol) si separerà dal Vinitaly per valorizzare questo prodotto. Inoltre, “Vinitaly Usa” si terrà a Chicago dal 21 al 22 ottobre 2024, rappresentando l’unica fiera del vino italiano in America, frutto della collaborazione tra Veronafiere e la Camera di Commercio Italoamericana del Midwest.

Sul fronte delle infrastrutture, i lavori per la riqualificazione dell’ingresso di Veronafiere, tra via Scopoli e via Roveggia, sono già iniziati e dovrebbero concludersi entro settembre. In ottica di sostenibilità, il progetto prevede la creazione di nuove aree verdi, la piantumazione di alberi e l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche, dimostrando un impegno concreto verso l’ambiente.