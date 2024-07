Ritorna il Covid, contagi in aumento anche a Verona: cosa sapere



Ritorna il Covid, contagi in aumento anche a Verona: il coronavirus è riapparso sotto forma della variante Kp3. Negli ultimi giorni, gli ospedali del Veneto hanno visto quasi raddoppiare il numero di ricoverati positivi al Covid. Il 18 luglio erano 21, di cui una persona in terapia intensiva; ora sono 39. In Friuli Venezia Giulia, nei primi giorni di luglio, si sono registrati 99 casi in una sola settimana.

Il ministero della salute continua a monitorare la situazione, ma non ha emesso allarmi, poiché, a differenza del periodo pandemico, gli ospedali sono preparati a gestire emergenze simili. Tuttavia, il numero di persone positive è in costante aumento. I ricoveri ci sono, ma fortunatamente i casi di terapia intensiva sono pochi.

I sintomi.

Sono più lievi rispetto a quelli della pandemia: febbre, tosse, raffreddore e, nei casi più gravi, difficoltà respiratorie. La durata dei sintomi è simile a quella delle altre infezioni respiratorie, rendendo difficile distinguere il Covid-19 da altri virus senza un tampone.

Come proteggersi.

È fondamentale seguire alcune misure igieniche.