Coldiretti donne insieme per una serata dedicata all’acqua

Coldiretti donne imprenditrici di Verona insieme per una serata dedicata all’acqua.



Coldiretti donne imprenditrici di Verona insieme per una serata dedicata all’acqua e alle opportunità che offre, non solo in agricoltura ma anche nel vivere quotidiano. Non mancherà una riflessione anche sulle minacce che questo elemento naturale sempre più spesso pone a chi osa sfidarla.“Acqua e clima: sfide e opportunità” è il titolo dell’incontro che si terrà questa sera alle 19.30 all’Ecomuseo di Gangaion in Via Gangaion, 5 a Ronco all’Adige.

Qui le imprenditrici agricole aderenti a Coldiretti Verona si riuniranno per il tradizionale incontro estivo, insieme alla responsabile provinciale Franca Castellani e alle sue omologhe nazionale, Mariafrancesca Serra, e regionale, Valentina Galesso. Interverranno anche Alex Vantini, nella duplice veste di presidente di Coldiretti Verona e del Consorzio di Bonifica Veronese.

Ci saranno Giulia Sofia, ricercatrice al centro di Sperimentazione per l’Innovazione Irrigua del Consorzio di Bonifica Leb e Isabella Bertolaso, direttore dell’Ecomuseo Acqua Planae che ospita la serata. Al termine del confronto i cuochi contadini delizieranno gli ospiti con un banchetto rigorosamente a km Zero.