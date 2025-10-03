Verona in piazza per la Palestina e la Global Sumud Flotilla: sciopero e corteo, in migliaia manifestano per le strade della città.

Verona è scesa in piazza per manifestare solidarietà alla martoriata popolazione palestinese e alla Global Sumud Flotilla, dopo che le barche della missione umanitaria sono state abbordate dall’esercito israeliano. A Verona la protesta era già iniziata ieri sera, giovedì 2, quando un centinaio di studenti dell’università hanno deciso di occupare alcune aule dopo l’assemblea che si è svolta nell’Aula Micalizzi. I ragazzi hanno trascorso la notte all’interno dell’ateneo per poi unirsi questa mattina al concentramento in stazione. Tantissimi infatti veronesi che si sono radunati fin dal primo mattino davanti alla stazione di Porta Nuova, per poi dare vita al corteo per le strade cittadine.

Lo sciopero generale nazionale annunciato per l’intera giornata da Cgil e Usb, lo ricordiamo, riguarda tutti i settori pubblici e privati. “La mobilitazione – è indetta in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”.

Nel comunicato, il sindacato afferma che “l’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio”.

Il percorso del corteo.

A Verona migliaia di persone si sono date appuntamento alle 8.30 davanti alla stazione di Verona Porta Nuova. Poi il percorso prevedeva il passaggio in piazzale XXV Aprile – Città di Nimes – Circonvallazione Oriani – Corso Porta Nuova – Via degli Alpini – Stradone Maffei – Stradone San Fermo – Via Leoni – Lungadige Rubele – Via Nizza – Piazza Viviani – Via Alighieri – Piazza dei Signori.

Le scuole.

Anche le scuole del Veneto sono ferme per lo sciopero generale nazionale proclamato dai sindacati dopo il blocco della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. La Rete degli Studenti Medi del Veneto ha infatti annunciato la propria adesione alla protesta.

“Hanno bloccato la Flotilla. Ora noi blocchiamo tutto“, afferma la coordinatrice regionale Viola Carollo, spiegando che “quanto accaduto nelle scorse ore è di una gravità inaudita. Attivisti per i diritti umani, partiti in una missione di pace per portare aiuti umanitari, sono stati arrestati in acque internazionali”.

I servizi essenziali garantiti dal comune di Verona.

In occasione dello sciopero generale proclamato per l’intera giornata di oggi, 3 ottobre, dai sindacati Cgil e SI Cobas, che coinvolge tutte le categorie del settore pubblico e privato, saranno comunque garantiti nei loro contenuti essenziali alcuni servizi. Tra questi, rientrano le attività della polizia municipale e della Protezione civile, comprese le portinerie del Municipio e del Comando, la centrale operativa, il pronto intervento, la presenza dell’ufficiale di servizio e il coordinamento dei servizi.

Sarà inoltre assicurata l’assistenza ai cittadini per le denunce di nascita e morte tramite l’Ufficiale di Stato Civile. Per quanto riguarda le infrastrutture e la mobilità, sarà operativo il personale tecnico e gli stradini delle Circoscrizioni 6^ e 7^. Nei servizi sociali opereranno gli assistenti sociali dedicati a nuclei famigliari con minori, adulti e anziani. I musei rimarranno parzialmente accessibili, con l’apertura garantita per la Casa di Giulietta, il Museo di Castelvecchio e il Museo di Storia Naturale. La Biblioteca Civica sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 14, mentre resteranno accessibili anche le biblioteche di pubblica lettura situate nei quartieri Borgo Trieste, Santa Lucia, Quinto, Borgo Milano, Golosine e Cadidavid.