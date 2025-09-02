L’amministrazione comunale di Verona a fianco della Global Sumud Flotilla, il sindaco Tommasi scrive alla Meloni.

L’amministrazione comunale di Verona guidata dal sindaco Damiano Tommasi a fianco della missione umanitaria indipendente Global Sumud Flotilla che vede impegnate decine di imbarcazioni con a bordo 300 attivIsti provenienti da 44 Paesi, tra cui l’Italia, per cercare di portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza.

Alcune imbarcazioni sono già partite, altre lo faranno dopodomani per incontrarsi tutte insieme nel tentativo di rompere l’assedio navale che Israele ha imposto sulla Striscia.

Si tratta della più grande mobilitazione a sostegno dei civili, un’impresa dall’alto livello di rischio e dallo straordinario valore, che ha trovato la sua forza nella volontà e nell’impegno della gente comune e che il sindaco Damiano Tommasi con tutta l’amministrazione ha scelto di sostenere concretamente decidendo di inviare una nota ufficiale alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, invitandola a supportare e a vigilare sullo svolgimento delle operazioni, in modo che si raggiunga l’obiettivo e che i volontari coinvolti possano tornare tutti sani e salvi a casa.

Con l’intervento della Global Sumud Flottilla, si punta non solo a portare aiuto ma a promuovere l’apertura di un corridoio umanitario, riaffermando il principio della libera circolazione in mare. E’ indispensabile ricercare ogni via utile a favorire la cessazione del conflitto nella striscia di Gaza, ponendo la salvaguardia delle vite umane come priorità.