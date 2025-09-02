Lavori sulla linea ferroviaria Verona-Brescia, stop ai treni per tre fine settimana: ecco quando.

Stop ai treni fra Verona e Brescia: la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova dalle ore 22:35 del 05 settembre alle ore 08:00 del 06 settembre e dalle ore 22:35 del 06 settembre alle ore 08:00 del 07 settembre, ancora dalle ore 22:35 del 12 settembre alle ore 08:00 del 13 settembre e dalle ore 22:35 del 13 settembre alle ore 08:00 del 14 settembre, nuovamente dalle ore 22:35 del 19 settembre alle ore 08:00 del 20 settembre e, infine, dalle ore 22:35 del 20 settembre alle ore 08:00 del 21 settembre, per consentire lo svolgimento di importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico connessi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Brescia – Verona, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

In particolare, saranno eseguiti lavori agli impianti di trazione elettrica e di segnalamento, necessari per i futuri bivi di interconnessione tra la linea esistente e la nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità.

Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati saranno disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.