Debutta Lavagno Trail: corsa tra colli, vigneti e panorami veronesi

Corsa, natura e divertimento: Lavagno Trail lancia la sua prima edizione con due percorsi.

La prima edizione della corsa Lavagno Trail è pronta a fare il suo debutto sabato 13 settembre, offrendo agli appassionati di sport e natura un’esperienza tra i colli veronesi. La manifestazione propone due percorsi non competitivi, di 10 e 5 chilometri, adatti a tutti i livelli di preparazione.

La partenza è fissata per le ore 16, con ritrovo dei partecipanti davanti al Comune di Lavagno in via Piazza 4. Durante il percorso saranno disponibili due punti ristoro, mentre al termine della corsa ogni iscritto riceverà un pacco gara contenente una maglietta celebrativa, biscotti, un piatto caldo, buoni sconto e altre sorprese. La quota di iscrizione è di 10 euro.

Le iscrizioni possono essere effettuate anche online scrivendo a lavagnotrail@gmail.com