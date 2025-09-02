Acque Veronesi ha terminato i lavori di posa dei sanpietrini: da domani, mercoledì 3, via Quattro Spade riapre al traffico.

Si sono conclusi nel pomeriggio di oggi, martedì 2, i lavori di posa dei sanpietrini in porfido nel tratto via Quattro Spade compreso tra via Mazzini e via Pellicciai. La strada è rimasta chiusa al traffico automobilistico nelle giornate di ieri e oggi (lunedì 1 e martedì 2 settembre) per consentire ad Acque Veronesi la riasfaltatura del tratto stradale dove nei mesi scorsi erano state riammodernate circa 200 metri di reti idriche e fognarie.

Una volta terminato il ripristino del porfido, bisogna adesso aspettare l’asciugatura completa della resina. A partire dalle 8 di domani mattina, mercoledì 3 settembre, la strada sarà riaperta al traffico.