Turista tedesco torna per ringraziare chi gli ha salvato la vita

Salvato da un arresto cardiaco a Salò, turista tedesco torna per ringraziare la Guardia Costiera.

Un anno fa un turista tedesco aveva rischiato la vita sul lungolago di Salò: oggi, guarito, è tornato per dire grazie alla Guardia Costiera.

Il protagonista è un turista tedesco di 58 anni che il 27 agosto 2024 crollò improvvisamente a terra, privo di sensi, proprio di fronte agli ormeggi della Guardia Costiera. A soccorrerlo furono i militari del 1° Nucleo Guardia Costiera del Lago di Garda, di rientro da una missione di polizia di sicurezza della navigazione.

Accortisi della situazione, i militari della motovedetta CP 862 intervennero immediatamente con il materiale di primo soccorso. L’uomo era in arresto cardiaco. Grazie alla preparazione dell’equipaggio – addestrato alle procedure di rianimazione e all’uso del defibrillatore semiautomatico – furono avviate tempestivamente le manovre salvavita. Contestualmente, la centrale del 118 inviò sul posto un’ambulanza dei Volontari del Garda e l’elisoccorso di Brescia, che trasferì il paziente in codice rosso all’Ospedale Civile.

Un intervento provvidenziale che gli ha permesso di sopravvivere. Per questo, ieri, il turista ha deciso di tornare a Salò e di recarsi nella sede della Guardia Costiera per ringraziare di persona i suoi soccorritori. L’incontro è stato carico di emozione: a lui è stato consegnato un berretto della Guardia Costiera, un ricordo simbolico del legame speciale nato in quelle drammatiche circostanze.