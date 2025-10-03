Flotilla, fermato un Veronese a bordo della nave Alma

L’attivista veronese già al fianco di Greta Thunberg, a bordo della nave Alma – Flotilla.

Simone Zambrin, 25 anni, veronese che oggi vive a Stoccolma, è tra i connazionali fermati dalla marina israeliana a 70 miglia da Gaza mentre si trovava a bordo della nave ammiraglia Alma, parte della Global Sumud Flotilla. L’ultimo contatto con il gruppo, risale a circa dodici ore prima dell’abbordaggio.

Lo scorso maggio Zambrin era tornato proprio a Verona insieme a Greta Thunberg per denunciare l’attacco con due droni contro un’imbarcazione di aiuti diretta alla Striscia. In queste ore il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato che “tutti gli italiani coinvolti stanno bene“.