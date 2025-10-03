JOB&Orienta 2025, “Equilibrio tra uomo e macchina“: a Verona la bussola per orientarsi nel futuro del lavoro.

JOB&Orienta, il Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, torna alla Fiera di Verona con la sua 34esima edizione. L’evento si svolgerà in quattro giornate, da mercoledì 26 a sabato 29 novembre.

Focus su AI e Competenze Umane.

Il tema centrale di quest’anno è “Tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale: competenze per il futuro”. L’obiettivo della manifestazione è evidenziare come la formazione e le competenze umane siano fondamentali per mantenere un equilibrio efficace con le nuove tecnologie in un’epoca di rapida ridefinizione di professioni e scenari produttivi.

La manifestazione, promossa da Veronafiere e Regione del Veneto in collaborazione con i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e del Lavoro, è un punto di riferimento per l’orientamento nazionale.

Esposizione e Obiettivi.

Per l’edizione 2025, JOB&Orienta amplierà la propria area espositiva, occupando tre padiglioni fieristici (9, 11 e 12). L’evento è strutturato per offrire supporto a diversi target.

Ragazzi e Famiglie: Aiuto nelle scelte scolastiche e nella panoramica dei percorsi formativi disponibili. Giovani: Orientamento e supporto per la ricerca di lavoro e l’approfondimento delle competenze. Operatori: Occasioni di confronto e aggiornamento sui temi chiave della didattica, della formazione e delle evoluzioni del mondo del lavoro.

La vasta rassegna espositiva sarà suddivisa nelle due sezioni principali: “Istruzione ed educazione” e “Università, formazione e lavoro”. Parallelamente, si svolgerà un ricco palinsesto di oltre 200 eventi culturali, tra convegni, seminari, workshop e laboratori.

L’accesso al Salone è libero e gratuito, previa registrazione online. Le proposte in presenza saranno integrate da un ecosistema digitale sul portale ufficiale della manifestazione.