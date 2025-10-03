Concerto a Verona per la donazione di sangue e il sostegno al Perù

La musica si fa aiuto per la donazione di sangue e il Perù: il concerto solidale a Verona.

A Verona un concerto solidale dedicato al Perù a alla promozione della donazione di sangue e plasma: sarà sabato 4 ottobre alle ore 20.45 al Cinema Teatro Rizza.

L’evento, intitolato “Quando la musica diventa dono”, è organizzato da Asfa (Associazione dei donatori di sangue san Francesco d’Assisi) in collaborazione con le organizzazioni Operazione Mato Grosso e Aria Nuova. Protagonisti della serata saranno i gruppi corali Jupiter Singers & Band e Mi Re Doss.

Oltre a sensibilizzare sulla vitale importanza della donazione, il concerto ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere persone in situazioni di fragilità economica e finanziare progetti di aiuto in Perù.