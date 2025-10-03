Un parco per Mandela, il ricordo vive in Borgo Venezia

Verona, parco da Nobel: il Comune intitola a Mandela una nuova area verde in Borgo Venezia.

Verona ha intitolato un parco al Premio Nobel per la Pace: l’inaugurazione dei Giardini Nelson Mandela è stata ieri, giovedì 2 ottobre, in via Girolamo dalla Corte in Borgo Venezia. L’evento ha richiamato numerose autorità, cittadini e gli studenti della scuola secondaria “Fincato – Rosani“.

Il tributo è stato voluto dall’amministrazione Tommasi, in collaborazione con le associazioni Azione Comunitaria e Pangea, per ricordare la figura del leader sudafricano, a cui Verona aveva già concesso la cittadinanza onoraria nel 1988.

L’inaugurazione guarda al Medio Oriente.

Allo scoprimento della targa erano presenti, tra gli altri, il sindaco Damiano Tommasi, gli assessori Federico Benini (Giardini) ed Elisa La Paglia (Politiche scolastiche), oltre alla Ministra Plenipotenziaria dell’Ambasciata del Sudafrica, Mmathari Mashao.

Il sindaco Tommasi ha fatto riferimento alla difficile situazione internazionale in Medio Oriente: “Oggi è una giornata molto particolare per quello che sta accadendo. Nelson Mandela, con la sua vita di sofferenza, ha saputo ispirare tantissime persone”.

Tommasi ha spiegato che lo spazio verde vuole essere “un luogo di socialità, di incontro” che aiuti i cittadini a “uscire dalla loro comfort zone” per capire che “non siamo soli e che questo ci rende più forti”.

Anche l’assessora La Paglia ha sottolineato come la cerimonia, di fronte alla crisi umanitaria in corso, acquisti “un significato ancora più importante”, perché l’esempio di Mandela “può aiutare a leggere i fatti che stanno drammaticamente segnando il nostro presente”.

Il parco è dedicato a Mandela (1918-2013), la cui celebre frase “L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo” è stata riproposta in occasione dell’evento.