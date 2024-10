Verona tra le 30 mete top per il ponte di Ognissanti: lo dice la classifica.

Verona è tra le 30 mete top in classifica per il ponte di Ognissanti, e il Veneto si impone tra le destinazioni preferite degli italiani. Verona, Venezia e Peschiera del Garda occupano posizioni di rilievo nella classifica delle top 30 mete di Holidu, piattaforma europea leader nelle prenotazioni di case e appartamenti vacanza. La nostra regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali, riesce a conquistare ogni anno sempre più visitatori, grazie anche alla sua versatilità di esperienze e atmosfere.

Verona: la città dell’amore e della cultura.

Verona si posiziona al 15esimo posto della classifica e si conferma una scelta ideale per coloro che desiderano immergersi in un fine settimana di cultura, arte e romanticismo. La città scaligera, famosa come il luogo di ambientazione della tragica storia d’amore di Romeo e Giulietta, vanta monumenti e scorci di grande bellezza: dall’Arena di Verona, antico anfiteatro romano ancora attivo per concerti e opere, alla pittoresca Piazza delle Erbe, cuore pulsante della città, fino al balcone di Giulietta, meta irrinunciabile per ogni romantico. Durante il ponte dei Santi, Verona accoglie i suoi visitatori con eventi culturali e un centro storico che esplode di colori autunnali, perfetto per lunghe passeggiate.

Peschiera del Garda: relax e natura sul lago.

Al 21° posto della classifica Holidu troviamo Peschiera del Garda, una perla del lago che offre un’esperienza più naturale e rilassante rispetto alle grandi città. Con i suoi panorami mozzafiato sul lago di Garda e la vicinanza al parco del Mincio, Peschiera è ideale per le famiglie e per chi cerca una fuga nella natura. Il borgo storico di Peschiera, circondato da mura di epoca veneziana e dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco, è una meta perfetta per rilassarsi, fare escursioni e ammirare le acque del Garda, che a novembre assumono una calma suggestiva e avvolgente.

Venezia e il fascino senza tempo.

Al 14esimo posto della classifica, Venezia continua a rappresentare un punto di riferimento unico per chi desidera un weekend diverso e ricco di meraviglie artistiche. Anche a novembre, Venezia mantiene il suo fascino inconfondibile, offrendo a turisti e visitatori l’opportunità di ammirare le calli silenziose, i suoi palazzi storici riflessi nei canali e di scoprire i tesori della città senza il flusso turistico estivo. Nonostante i prezzi elevati, che la posizionano tra le mete più costose d’Italia con una media di 256 euro a notte, Venezia rimane una delle città più affascinanti e richieste del Veneto.