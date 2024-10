“Sottovoce” il ristorante di Verona svela il suo nuovo menù autunnale.

“Sottovoce” il ristorante superlusso di Verona presenta il nuovo menù autunnale, firmato dall’executive chef Fabio Aceti. Per gli amanti della buona cucina a Verona, il ristorante Sottovoce che si trova all’interno dell’elegante hotel Vista Verona nel cuore della città, offre un nuovo menù autunnale che promette un viaggio tra i sapori italiani, reinterpretati dallo chef Fabio Aceti. Con una vista mozzafiato sui tetti medievali e le colline della città, questo ristorante si distingue per l’atmosfera intima e la cucina raffinata.

Il nuovo menù e la filosofia dello chef.

Lo chef Fabio Aceti, con esperienza internazionale e una passione per la cucina sostenibile, ha creato due percorsi di degustazione: Territorio Contemporaneo e La Tradizione. Entrambi sono pensati per offrire un’esperienza completa dei sapori stagionali e locali, puntando su ingredienti freschi e di origine italiana, molti dei quali selezionati da produttori locali. Aceti è attento a ogni dettaglio: coltiva personalmente erbe e piante aromatiche per arricchire i suoi piatti con profumi intensi, e utilizza verdure di stagione come il broccolo fiolaro di Creazzo e il broccoletto di Custoza, esaltando così la ricchezza naturale del Veneto.

Due percorsi di degustazione per scoprire l’Italia.

Il menù d’autunno al Sottovoce permette di scegliere tra due percorsi di degustazione che esplorano i sapori italiani con creatività e rispetto per la tradizione.