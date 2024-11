La classifica: “Verona è tra le migliori città universitarie d’Italia”

La classifica di BonusFinder: “Verona è tra le migliori città universitarie d’Italia e supera Venezia”.

Verona è tra le migliori città universitarie d’Italia, classificandosi ottava tra le città analizzate, davanti a Venezia che si trova solo al ventottesimo posto. In Italia, frequentare l’università è una sfida non solo accademica, ma anche economica: con quasi due milioni di studenti iscritti e un costo della vita in crescita, trasferirsi per studiare è spesso un’impresa.

La classifica, stilata da BonusFinder Italia in occasione della Giornata Mondiale degli Studenti del 17 novembre, ha valutato 47 città italiane secondo criteri chiave come prestigio accademico, costo degli affitti, disponibilità di svago e accessibilità di pasti economici. Verona ha ottenuto un punteggio di 7.08 su 10, dimostrando di saper rispondere alle esigenze degli studenti grazie a un buon bilanciamento tra opportunità accademiche e qualità della vita.

I punti di forza di Verona: università, svago e costo della vita.

L’Università di Verona si colloca tra le prime 2 mila università del mondo secondo il ranking mondiale 2024, con un punteggio di 74 su 100, rappresentando una scelta competitiva a livello accademico (Top 2,6%). Questo dato, unito al costo medio di affitto di 314 euro al mese, rende Verona un’opzione relativamente accessibile rispetto ad altre città universitarie italiane, come Padova, che ha costi di affitto mediamente più elevati (340 euro).

Verona, inoltre, offre un ampio ventaglio di opportunità di svago per gli studenti, con 66 tra bar e club, dove i giovani possono trascorrere serate piacevoli e socializzare. La presenza di 19 fast food garantisce anche opzioni di ristoro accessibili, un elemento importante per gli studenti che cercano alternative economiche per i pasti.

Verona supera Venezia e si avvicina a Padova.

Mentre Verona ottiene una posizione di tutto rispetto in ottava posizione, Padova si classifica quinta con un punteggio di 7.42 su 10, grazie al prestigio accademico dell’Università di Padova, che ha un punteggio di 79.5 su 100 (Top 0.9%). Però Padova è meno vantaggiosa per quanto riguarda il costo della vita, con affitti medi più alti rispetto a Verona. Venezia, invece, si ferma al ventottesimo posto, segnalando che la città lagunare, pur famosa in tutto il mondo, offre meno supporto e infrastrutture per gli studenti rispetto alle città venete vicine.

Catania, Torino e Genova: prime in classifica.

Catania si conferma la migliore città universitaria italiana, con un punteggio di 8.27 su 10, grazie a un’ottima combinazione di costi accessibili (affitti medi di 211 euro al mese) e abbondanti opzioni di intrattenimento. Torino e Genova seguono rispettivamente al secondo e terzo posto, offrendo un buon mix di prestigio accademico, costo della vita e qualità delle strutture di svago.

Verona: scelta strategica per gli studenti.

Verona quindi si conferma una scelta strategica per gli studenti italiani, grazie a una combinazione di eccellenza accademica, accessibilità economica e opportunità di svago. Per chi cerca un ambiente universitario stimolante ma meno costoso rispetto a città come Padova e con più infrastrutture per studenti rispetto a Venezia, Verona rappresenta una soluzione ideale.