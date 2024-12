Verona, negli hotel “Alexa” ti dice dove andare: ecco il turismo del futuro

Alexa negli hotel di Verona: il futuro del turismo è l’intelligenza artificiale.

Gli hotel di Verona e provincia si preparano a rivoluzionare l’accoglienza turistica con l’introduzione di Alexa Smart Properties for Hospitality, un progetto pilota unico al mondo. Grazie alla tecnologia di Amazon, i turisti potranno chiedere a Alexa informazioni, suggerimenti e servizi per organizzare le proprie giornate direttamente dalla camera d’albergo.

Il progetto, promosso dalla Destination Verona & Garda Foundation, è integrato con il sistema regionale Destination Management System, che raccoglie l’intera offerta turistica del Veneto. Nella fase iniziale, il servizio sarà disponibile in una decina di hotel selezionati, con l’obiettivo di raggiungere 350mila visitatori e arrivare a 2,5 milioni una volta a regime.

Alexia ti parla.

Alexa fornirà informazioni personalizzate su eventi, tour ed esperienze disponibili nelle destinazioni di Verona, Lago di Garda Veneto, Soave Est Veronese, Valpolicella, Lessinia e Pianura dei Dogi. Questa tecnologia permetterà non solo di migliorare l’esperienza del turista, ma anche di ottimizzare i processi operativi degli hotel e generare nuove opportunità di vendita.

Con un finanziamento regionale di 540mila euro nell’ambito del bando Smart Tourism Destination, il progetto punta a posizionare Verona come leader nell’innovazione turistica digitale. Luca Caputo, direttore generale di Dvg, sottolinea come il sistema potrà proporre attività e biglietti in tempo reale, rendendo il turismo veneto più dinamico e accessibile.

Un’iniziativa che rappresenta un modello per il futuro del turismo, unendo tecnologia, ospitalità e promozione del territorio per un’esperienza unica e personalizzata.